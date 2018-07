ABI, Patuelli rieletto Presidente

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che si è riunito oggi dopo l'Assemblea annuale, ha rieletto per acclamazione Antonio Patuelli Presidente dell'ABI per il prossimo biennio 2018 - 2020.



Il Consiglio ha anche eletto 5 Vice Presidenti e il nuovo Comitato esecutivo. Sono stati eletti Vice Presidenti, Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (Presidente Intesa Sanpaolo ), Fabrizio Saccomanni (Presidente UniCredit ), Stefania Bariatti (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Miro Fiordi (Presidente Credito Valtellinese), Flavio Valeri (Presidente e Consigliere delegato Deutsche Bank ).





Il Comitato esecutivo dell'ABI ha stabilito la nuova composizione del Comitato di Presidenza, di cui fanno parte Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini, Presidente e Direttore generale dell'ABI, e i Vice Presidenti. È stato nominato Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro (CASL) Salvatore Poloni (Condirettore generale Banco BPM ). Tutte le nomine sono state assunte all'unanimità dal Comitato Esecutivo presieduto da Patuelli.















