Acea, numeri in calo nel 2017. Cedola sale a 0,63 euro

(Teleborsa) - Le poste non ricorrenti zavorrano la profittabilità di Acea , che riesce comunque a chiudere il 2017 con un'Ebitda superiore ai target societari.



L'utility ha riportato un utile netto di 181 milioni di euro, in discesa del 31% rispetto all'esercizio precedente in scia all'impatto di componenti non ricorrenti per 46 milioni di euro e a maggiori ammortamenti per 38 milioni.



In discesa anche l'Ebit (-31% a 181 milioni di euro) e l'Ebitda (-6% a 840 milioni di euro) mentre i ricavi segnano una variazione negativa dell'1% a quota 2,7 miliardi di euro.



Proposto un dividendo di 0,63 euro, in crescita rispetto all'anno precedente.



Per il 2018, a parità di perimetro di attività, Acea si aspetta un aumento dell'Ebitda compreso tra il 3% e il 5%, avendo come base il risultato 2017.



Stimati inoltre investimenti in aumento rispetto ai 532 milioni di euro del 2017, in coerenza con il Piano Industriale annunciato a fine novembre.



Reazione negativa degli investitori: i titoli Acea hanno accelerato al ribasso in Borsa, cedendo ora il 2,29% a 14,06 euro.





