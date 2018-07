Acea, risultato in salita nel primo semestre. Rivista al rialzo la guidance per il 2018

(Teleborsa) - Crescono i conti di Acea del primo semestre. Il Gruppo ha registrato ricavi netti consolidati pari a 1,4 miliardi di euro in crescita di 82 milioni di Euro (+6%) rispetto a quelli del primo semestre 2017. L'incremento è ascrivibile, principalmente, ai ricavi da vendita e prestazioni di energia elettrica (+61 milioni di euro).



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato passa da 414 milioni di euro del primo semestre 2017 a 450 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.



Il Risultato Operativo (EBIT) di 251 milioni di euro segna un incremento di 56 milioni di Euro (+29%) rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.



Il risultato netto del gruppo si attesta a 143 milioni di euro e segna un incremento di 39 milioni di euro (+38%) rispetto al medesimo periodo del 2017.



Gli investimenti realizzati nel primo semestre 2018 sono di 282 milioni di euro, in crescita rispetto ai 252 milioni dello stesso periodo del 2017 (+12%) di cui circa il 91% si riferiscono ad attività regolate. Nel dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 156 milioni, Infrastrutture Energetiche 106 milioni, Ambiente 9 milioni e altre aree di business (11 milioni).



L'Indebitamento finanziario netto del Gruppo registra un incremento complessivo di 149 milioni, passando da 2.421 milioni della fine del 2017 a 2.570 milioni del 30 giugno 2018.



Rivista al rialzo la guidance per l'anno in corso. Per il 2018, a parità di perimetro di attività, Acea si aspetta:



- un aumento dell'EBITDA di oltre il 5% (guidance di marzo 2018 compresa fra +3% e +5%), avendo come base il risultato 2017 (840 milioni di euro);



- di confermare la guidance per gli investimenti previsti in aumento rispetto ai 532 milioni di Euro del 2017, in coerenza con il Piano Industriale;



- un indebitamento finanziario netto a fine anno di circa 2,6 miliardi di Euro (guidance di marzo 2018 compresa fra 2,6 e 2,7 miliardi di euro.



L'Amministratore Delegato del Gruppo Acea, Stefano Donnarumma, ha commentato: "Abbiamo approvato oggi una semestrale con risultati in netto miglioramento. Infatti, dopo un anno di importanti progressi a livello gestionale, soprattutto per quanto riguarda l'efficientamento dei processi industriali, Acea è tornata alle sue basi fondamentali, quale azienda che ha nelle infrastrutture il suo punto di forza. Il Gruppo sta incrementando in modo significativo, e in breve tempo, le sue performance e, nel contempo, sta offrendo ai propri clienti un servizio sempre più efficiente e all'avanguardia, in ogni area. Per questo motivo abbiamo deciso di rivedere in rialzo la guidance per il 2018. I risultati del primo semestre di quest'anno confermano la solidità del Piano Industriale 2018-2022 che rappresenta per Acea una rotta sicura da seguire".





