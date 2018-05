Acea, salita a due cifre per l'utile netto

(Teleborsa) - Risultati in salita per Acea. Il gruppo chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto a 77 milioni in salita del 18% rispetto ai 66 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato passa dai 214 milioni di euro del primo trimestre 2017 a 229 milioni dello stesso periodo del 2018, registrando una crescita di 15 milioni, pari ad un incremento del 7%.



Il Risultato Operativo (EBIT) di 127 milioni di euro registra una crescita di 10 milioni rispetto al primo trimestre del 2017 (+9%).



Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2018 si attestano a 133 milioni di euro, in aumento del 5% (126 milioni di Euro nello stesso periodo del 2017), di cui circa il 90% è riferito ad attività regolate. Nel dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 67 milioni, Infrastrutture Energetiche 54 milioni, Commerciale e Trading 4 milioni, Ambiente 5 milioni, Estero 1 milione, Ingegneria e Servizi 0,3 milioni, Capogruppo 1 milione.



L'indebitamento finanziario netto del Gruppo, al 31 marzo 2018, registra un incremento complessivo di 61 milioni di euro, passando dai 2,421 mld di fine 2017 ai 2,482 mld dei primi tre mesi del 2018.



Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: "Questo primo trimestre già mostra i positivi segni della forte accelerazione che stiamo imprimendo al Gruppo. Tutti i dati sono in crescita e sono pienamente in linea con il piano industriale, anche per quanto riguarda gli investimenti. Tale andamento, appunto, è attribuibile principalmente alle azioni poste in essere nei mesi scorsi a livello gestionale, che stanno portando i frutti attesi. La performance registrata in questo inizio d'anno ci permette di confermare la guidance per il 2018 già comunicata al mercato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA