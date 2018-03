Acotel, revisore legale non si esprime su bilancio

(Teleborsa) - Il revisore legale non si esprime sul bilancio di Acotel Group.



La società di revisione EY ha rilasciato le proprie relazioni sul bilancio consolidato e sul bilancio civilistico al 31 dicembre 2017 dichiarando "di non potere esprimere un giudizio a causa delle molteplici e significative incertezze che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della società, e del Gruppo di cui la stessa è holding, di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sui bilanci" si legge in una nota della società di telecomunicazioni.





