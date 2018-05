Acquisti su Poste e Unicredit. Mercato plaude ai conti

(Teleborsa) - Spunti in acquisto sui titoli Poste Italiane e Unicredit che, prima dell'avvio del mercato, hanno annunciato i risultati del primo trimestre 2018.



Il gruppo guidato da Del Fante festeggia con un +3,33% l'utile in crescita e la conferma del piano strategico Deliver 2022. Poste ha fatto sapere, inoltre, per il resto dell'anno si concentrerà sulla valorizzazione del risparmio gestito.



Il titolo di Piazza Gae Aulenti balza del 2,62% dopo aver annunciato un risultato netto in aumento del 22,6% confermando tutti i target del piano Transform al 2019. "I risultati del primo trimestre 2018 di UniCredit, il miglior primo trimestre in più di un decennio, sono stati guidati da una forte dinamica commerciale in tutto il Gruppo, sostenuta da una rinnovata e positiva attenzione nei confronti del cliente, che si è tradotta in quasi mezzo milione lordo di nuovi clienti" - ha commentato Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato di UniCredit.







© RIPRODUZIONE RISERVATA