ACRI favorevole a una CDP piÃ¹ attiva senza intaccare su risparmi

(Teleborsa) - Non esiste sviluppo senza e la riduzione delle disuguaglianze. Lo ha detto Giuseppe Guzzetti, Presidente dellACRI, associazione che rappresenta le casse di risparmio, in apertura del 24° Congresso nazionale a Parma.



Guzzetti ha affermato che l'ACRI ha "apprezzato il lavoro del precedente governo, che ha introdotto una prima misura di contrasto alla povertà mediante il reddito di inclusione", ma il nuovo governo ha ancora da fare e "le fondazioni assicurano fin d'ora la massima collaborazione".



Il Presidente ha parlato anche di CDP e dell'ingresso delle Fondazioni nel capitale, definendolo "un ottimo investimento", poi ha fatto un cenno all'intenzione del nuovo governo di rafforzare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, precisando "se si vuole un ulteriore sviluppo della cassa coerente con l'obiettivo di non mettere a rischio i risparmi degli italiani, noi ci siamo, ma se si vuole superare questo limite le fondazioni si opporranno con tutta la loro forza".



Guzzetti ha parlato delle banche, in particolare i fallimenti bancari, affermando che gli "incidenti di percorso" rappresentano singoli casi di patologia all'interno di un sistema complessivamente sano" e quindi "vanno curati individualmente".







