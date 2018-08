ACSM-AGAM annuncia i conti del primo semestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Acsm-Agam ha approvato il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2018.



L'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate del primo semestre 2018 risulta pari a 108,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 2017 (107,5 milioni di euro).



L'utile netto ammonta a 6,1 milioni di euro in riduzione rispetto al 2017 (pari a 8,4 milioni). L'utile netto del Gruppo del primo semestre 2018, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 5,4 milioni di Euro (7,7 milioni nel 2017).



La gestione operativa consolidata del primo semestre 2018 presenta un Margine Operativo Lordo ante partite non ricorrenti pari a 20 milioni, in flessione rispetto al 2017 (22,8 milioni).



Il Margine Operativo Netto si attesta, pertanto, a 4,5 milioni, in flessione rispetto al valore del 2017 che risultava pari a 11,8 milioni.



Al 30 giugno 2018 l'indebitamento finanziario netto risulta essere di 51,5 milioni di euro in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017 (96,3 milioni di Euro).







