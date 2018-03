Acsm-Agam chiude il bilancio con risultati stabili

(Teleborsa) - Risultati stabili per Acsm-Agam nel 2017.



Il risultato netto è pari a 11,2 milioni di euro e si confronta con gli 11,6 milioni del 2016. L'Ebitda ante partite non ricorrenti è sceso invece a 39,1 milioni di euro rispetto ai precedenti 43,2 milioni, dato che comprendeva la gestione di due concessioni gas trasferite ad altro operatore dal primo maggio 2016 e relativa plusvalenza su riscatto asset, spiega l'utility in una nota.



I ricavi sono rimasto sostanzialmente stabili a 203,2 milioni di euro mentre l'indebitamento finanziario netto, pari a 96,3 milioni di euro, ha mostrato un miglioramento del 10%.



Proposto un dividendo di 0,05 euro per azione, come quello distribuito nel 2017 e in linea con il pay out previsto a Business Plan 2017-2021.



L'Amministratore Delegato, Paolo Soldani, ha commentato: "Anche il 2017 evidenzia risultati positivi che confermano ancora una volta il continuo processo di rafforzamento in atto a livello economico, finanziario e patrimoniale che consente al nostro Gruppo di presentarsi al meglio al fondamentale momento di aggregazione con le solide società dei territori di Lecco, Varese e Sondrio, che porterà, grazie anche all'importante sostegno del partner industriale A2A , alla nascita di una delle maggiori multi utilities quotate del panorama nazionale".

