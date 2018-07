Acsm-Agam: Paolo Busnelli nominato presidente, Rezzonico e Canzi vicepresidenti

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Acsm-Agam riunitasi per nominare il nuovo CdA ha nominato Paolo Busnelli come il nuovo presidente di Acsm-Agam e Marco Rezzonico e Marco Canzi vicepresidenti.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrĂ in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.







