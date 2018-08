Adidas macina profitti nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Il mercato accoglie più che positivamente il bilancio di Adidas. Il produttore di abbigliamento sportivo sta volando a Francoforte con un rialzo del 7,7% dopo aver annunciato, relativamente al secondo trimestre, un balzo dell'utile netto a 396 milioni di euro rispetto ai 158 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.



I ricavi sono migliorati invece da 5 a 5,3 miliardi di euro, sostenuti dalla positiva domanda nei mercati-chiave in cui opera la società, ossia Nord America (+16%) e Cina (+27%) mentre la performance in Europa occidentale è risultata piatta, come peraltro previsto dal Gruppo che possiede anche il marchio Reebok.



Da rilevare anche il forte incremento (+52%) del margine lordo grazie soprattutto all'aumento dei prezzi.



Confermato l'outlook per l'intero 2018 che prevede, tra le altre cose, un aumento delle vendite di circa il 10% a tassi costanti.

