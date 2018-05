Adobe acquisisce Magento Commerce

(Teleborsa) - Adobe, azienda statunitense che produce software per video e grafica digitale, comunica di aver raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Magento Commerce, società che offre servizi e-commerce alle aziende.



La società ha annunciato che l'accordo si è chiuso per una cifra pari a 1,68 miliardi, che Adobe pagherà al fondo di investimenti privato Permira, che aveva a sua volta acquisito Magento nel 2015. La conclusione è prevista per il terzo trimestre del 2018.



Il CEO di Adobe John Murphy ha annunciato inoltre un buy back di azioni proprie da 8 miliardi di dollari da realizzarsi entro il 2021. Il titolo Adobe guadagna in apertura a Wall Steet l'1,51%. Negli ultimi 12 mesi il valore delle azioni è salito del 74,5% arrivando a 241,41 dollari ad azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA