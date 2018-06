Adobe fa il pieno di utili ma non basta

(Teleborsa) - Bilancio ancora oltre le attese per Adobe System. La società di software grafica e video statunitense ha comunicato i risultati relativi al secondo trimestre fiscale terminato lo scorso primo giugno.



Forte aumento per i ricavi, attestati a 2,20 miliardi di dollari, ovvero il 24% in più degli 1,77 miliardi registrati nello stesso periodo del 2017. Il dato si mostra inoltre superiore alle attese degli analisti che erano per 2,16 miliardi di dollari.



Balzo in avanti anche per gli utili netti che nel trimestre in esame sono stati per 663,2 milioni di dollari, pari a 1,35 dollari per azione. Netta la crescita rispetto all'anno precedente, quando gli utili erano stati per 374,4 milioni di dollari, pari a 0,75 centesimi per azione.



Il titolo Adobe System ha fatto registrare forti incrementi a New York. Da inizio 2018 il valore è aumentato del 47%, mentre dallo scorso giugno il titolo è salito addirittura dell'86%. Il bilancio non ha pero soddisfatto del tutto gli investitori poiché ritenuto troppo conservativo sulle stime. In attesa dell'opening bell a Wall Street, il titolo va giù del 3,32% nel pre-market.

© RIPRODUZIONE RISERVATA