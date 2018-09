ADR, Presidente Enac Riggio in visita al Leonardo da Vinci

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi, 17 settembre, la visita del Presidente Enac, Vito Riggio, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Durante il tour, il Presidente Enac, accompagnato dal management di ADR, ha visitato il cantiere in corso per la realizzazione dell'area di imbarco A e quello per la realizzazione di piazzali per la sosta degli aeromobili, constatandone la regolarità rispetto alla pianificazione.



All'interno delle aerostazioni, il Presidente ha avuto modo di visitare, al Terminal 3, le rinnovate biglietterie delle compagnie aeree che, in linea con il Piano di miglioramento della qualità avviato a Fiumicino, sono state collocate al piano superiore del Terminal, in un'area, completamente ristrutturata, dove i viaggiatori possano interfacciarsi con il personale di handler e vettori.



L'intervento ha liberato la hall del Terminal 3 facendola tornare così al layout del disegno architettonico del 1960, garantendo spazi dall'elevato comfort destinati esclusivamente ai banchi check-in, per le operazioni di accettazioni ai voli.



L'ultima tappa della visita si è conclusa agli egate, i nuovi impianti digitali per il controllo elettronico del passaporto che consentono la verifica documentale in 20 secondi. I 36 varchi dello scalo, già operativi per i viaggiatori europei, statunitensi, sud-coreani, giapponesi, australiani e neozelandesi, sono stati, infatti, abilitati a luglio anche per i passaporti canadesi.



L'adozione degli egate, installati da ADR al Leonardo da Vinci, in collaborazione con la Polizia di Stato, Enac e i Ministeri degli Interni e degli Affari Esteri, ha contribuito ai risultati in termini di miglioramento della qualità percepita dai viaggiatori del Leonardo da Vinci, registrati dalle classifiche ufficiali di ACI (Airport Council International).







