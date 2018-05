Aeffe brilla grazie ai conti, Mediobanca alza target price

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Aeffe, che tratta in rialzo del 4,75% grazie ai conti annunciati la vigilia che hanno evidenziato una crescita a doppia cifra dei risultati trimestrali.



A fare da assist contribuisce anche la revisione al rialzo del prezzo obiettivo sul titolo da parte di Mediobanca: gli analisti hanno portato il target a 3,6 euro dal precedente 3,3 euro con giudizio "outperform".



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,88%, rispetto a +1,3% dell'indice dei titoli del segmento STAR).



Lo status tecnico di Aeffe è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,39 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,205. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,575.



