Aeffe, utile piÃ¹ che triplicato nel 2017

(Teleborsa) - Il Gruppo Aeffe ha conseguito nell'esercizio 2017 ricavi per 312,6 milioni di Euro, rispetto ai 280,7 milioni di Euro del 2016 (+11,6% a tassi di cambio costanti, +11,4% a tassi di cambio correnti).



L'Utile netto di Gruppo dopo le imposte è stato pari a 11,5 milioni di Euro rispetto ai 3,6 milioni di Euro di Utile netto del 2016, in aumento di 7,9 milioni di Euro (+216%).



Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: "L'esercizio 2017 è stato caratterizzato da una crescita a doppia cifra dei ricavi e dalla più che proporzionale progressione della redditività, risultati ottenuti grazie al buon andamento dei nostri brand, soprattutto quelli di proprietà, e all'efficace modello di business. Le linee strategiche di medio-lungo termine del Gruppo prevedono una costante attenzione alla realizzazione di collezioni fortemente distintive e al rafforzamento calibrato della nostra presenza nei mercati ad elevato potenziale, soprattutto nell'area della Greater China e Asia Pacific.

Alla luce della vitalità del Gruppo e dei positivi riscontri della campagna vendite per le collezioni Autunno/Inverno 2018-2019 ancora in corso, siamo fiduciosi che anche il 2018 sarà all'insegna di un ulteriore sviluppo e consolidamento dei nostri brand".



Buona la chiusura del titolo a Piazza Affari: +3,38%.







