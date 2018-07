Aegean Airlines, 6 nuove rotte verso Atene per l'estate 2018

(Teleborsa) - La compagnia aerea greca Aegean Airlines incrementa la sua presenza sulle direttrici tra Italia e Grecia, con l'aggiunta di 6 nuove rotte verso Atene per l'estate 2018 e operando voli diretti da 14 aeroporti del nostro Paese.



Tra questi c'è Lamezia Terme, dove Aegean opera voli bisettimanali, il lunedì e il venerdì, fino al 31 agosto, impiegando aeromobili Bombardier Dash 8-400 da 78 posti.



Due i collegamenti giornalieri da Milano e Roma, il volo quotidiano da Venezia e Napoli, e i collegamenti stagionali da Catania, Bari e Pisa, Torino, Genova, Bologna, Verona, Lamezia Terme e Palermo durante la stagione estiva completano il network dei collegamenti della compagnia ellenica, che offre una serie di coincidenze per tutte le isole greche, tra cui Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos, e la Grecia continentale, come Salonicco.



Da aggiungere che la rotta da Bologna ad Atene proseguirà anche nell'orario invernale.

