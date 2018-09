Aeroporti di Roma, "navetta" da lunedÃ¬ 3 settembre per "aggirare" chiusure Ponte della Scafa

(Teleborsa) - Dalle prime ore del mattino di lunedì 3 settembre si corre ai ripari per aggirare i problemi di trasporto causati dalla chiusura al traffico del Ponte della Scafa a Roma, che sarà collegato alla stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido con la linea bus attivata da Atac e attiva dalle 4 alle 24.



Dal ponte della Scafa (capolinea in via del Ponte di Tor Boacciana) funzionerà, in corrispondenza, un servizio navetta di Aeroporti di Roma da e per l'aeroporto di Fiumicino, partenze Terminal 3, con sei fermate intermedie lungo il percorso.

