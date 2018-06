Aeroporto Bergamo, passeggeri di Orio al Serio sulle ali della musica

(Teleborsa) -, gestito dalla società, che per questa giornata ha una programmazione ricchissima all'insegna della poliedricità e del multiculturalismo dello scalo, che non è nuovo a questo genere di iniziative.Momenti di, che si sono lasciati incuriosire ed interessare dagli eventi in programma oggi, lasciandosi andare ed unendosi alla danza degli animatori.con l'esibizione di musica classica che si è svolta questa mattina presso la sala imbarchi ad opera degli studenti e docenti del, le cui origini risalgono alle lezioni caritatevoli di musica istituite da Simone Mayr nel 1806 per dare ai ragazzi delle classi sociali meno abbienti una istruzione e quindi un mezzo di sostentamento (nel 2006 l'attribuzione del rango di Istituto Superiore di Studi Musicali e la piena equiparazione ai conservatori europei).Oltre alla classica anche l'esibizione didi tre gruppi di studenti del, chenasce come istituto magistrale tra i più antichi del Regno d'Italia.Da segnalare anche l'esibizione didel gruppo, band storica del panorama country italiano, che si è svolta stamattina nella Piazzetta Commerciale Landside, proponendo vari tipi di sonorità e stili: dal bluegrass (veloce e aggressivo) alle canzoni d'autore di origine texana, country classico, folk song di protesta, ballate western.Programmazione importante anche per il pomeriggio con la musica del pianista e baritonoche eseguirà in chiave lirica i pezzi: My way di Caude François e Paul Anka, Malia di Francesco Paolo Tosto, Granada di Agustin Lara, Parlami d'amore Mariù di Cesare Andrea Bixio, Te voglio bene assaje di Filippo Campanella e Raffaele Sacco, Una rondine al nido, di Vincenzo de Crescenzo, O sole mio di Giovanni Capurro Edoardo di Capua e Alfredo Mazzucchi.E torna lacon il pianista, docente di pianoforte ed artista internazionale, che proporrà un concerto dei più grandi compositori: Beethoven, Lizst e Prokofiev.In agenda anche l'esibizione di, composto da persone con e senzapresenti nel territorio di Bergamo e provincia, che si esibirà in 5 brani di musica leggera evergreen: La malcontenta (canto popolare); Moon River (Mancini); Quella carezza della sera (New Trolls); Ritornerai (Bruno Lauzi); Un bacio a mezzanotte (Kramer).