Aeroporto Catania, SAC vara piano per attrarre i russi

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Catania ha visto transitare 65mila passeggeri nel 2017 sui voli da e per la Russia, la metà trasportati dalla compagnia aerea S7 che si conferma il partner principale per le relazioni dirette con Mosca. Il collegamento con la capitale russa, aeroporto di Domodedovo, è stato inaugurato il 27 Aprile 2017 con un Airbus 320 e i risultati positivi non sono tardati.



E proprio lo scalo di Fontanarossa ha ospitato il decimo Forum Italia-Russia, organizzato dalla Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa e dall'associazione Conoscere Eurasia, all'insegna del motto "Davai Together Project" (andiamo avanti insieme), lanciato per rafforzare l'intesa tra il gestore aeroportuale SAC e S7 Airlines.



L'alto load factor, ovvero "Indicatore fondamentale del trasporto aereo che consente di analizzare il grado di assorbimento della capacità produttiva installata su un aeromobile. E' dato dal rapporto tra RPK (passeggeri trasportati per Km trasportati) e ASK (posti offerti per Km percorsi" sui cinque voli settimanali tra Mosca e Catania riflette l'interesse per veicolare turisti russi nelle località della Sicilia sud-orientale.



La partnership tra SAC e compagnia aerea S7– come ha spiegato l'Amministratore delegato della società di gestione dello scalo di Fontanarossa, Nico Torrisi - prevede una quota di posti a bordo degli aeromobili, riservati a tariffa fissa ad agenzie e tour operator, cui fa riscontro una corrispondente riserva di camere in una serie di alberghi convenzionati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA