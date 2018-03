Aeroporto di Cagliari punta a superare traguardo 4 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, i passeggeri in arrivo e partenza allo scalo cagliaritano Mario Mameli sono stati 551.097 (+9,49% rispetto al 2017), di cui 478.059 (+4,52%) sui collegamenti nazionali e 73.038 (+58,86%) su quelli internazionali.



"L'aumento registrato nei primi mesi dell'anno, in particolare per quanto riguarda i dati sui voli internazionali è, di buon auspicio per il raggiungimento e superamento del traguardo dei 4 milioni di passeggeri registrato nel 2017". E' quanto afferma Alberto Scanu, amministratore delegato SOGAER, società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, che stima nel periodo pasquale di quest'anno "numeri pressoché invariati rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato che conferma il trend positivo dello scalo cagliaritano".



Per il periodo 29 marzo-2 aprile 2018, sono previsti: 364 movimenti, 63.048 posti offerti e 52.000/55.000 passeggeri.

