Aeroporto di Genova, traffico record a giugno

(Teleborsa) - Lo scorso giugno è anche stato il mese record nella storia dell'Aeroporto di Genova, con 151.485 passeggeri in arrivo e in partenza.



Dati che testimoniano il trend di forte crescita dello scalo, che dal 1° al 15 luglio di quest'anno ha registrato un aumento di passeggeri in arrivo e in partenza del 27,9% e un incremento di movimenti di aeromobili del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Prosegue anche l'exploit dei voli internazionali: sempre nella prima metà del mese hanno segnato un +50% di movimenti e un +43,4% di passeggeri in arrivo e in partenza.



"Numeri che testimoniano il nuovo percorso intrapreso dall'Aeroporto di Genova grazie ai collegamenti introdotti negli scorsi mesi e nelle scorse settimane. – commenta Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova – Residenti e turisti stanno apprezzando i nuovi collegamenti come quelli con Madrid, Lamezia Terme, Manchester, Bristol, Londra Luton, Copenaghen, Bucarest, Mykonos e Lampedusa. Tutto questo senza dimenticare i voli già esistenti e i tanti hub collegati, che con un solo scalo consentono di volare dal Cristoforo Colombo verso oltre 600 destinazioni nel mondo".

