Aeroporto di Orlando, con la biometrica imbarco al tempo di un click

(Teleborsa) - Basta una foto per salire a bordo dell'aereo. Niente passaporto né tantomeno carta di imbarco perché l'ingresso della biometria lo permette. Una scansione del volto rapida e sicura e via veloci verso il proprio posto sul velivolo, grazie a un Gate d'imbarco appositamente automatizzato. Accade all'Orlando International Airport, dove è in atto una sperimentazione di 90 giorni che riguarda al momento un solo volo, il BA 2036, e quei passeggeri che viaggiano col Boeing 777-200 British Airways dalla città della Florida alla Gran Bretagna, più precisamente allo scalo londinese di Gatwick.



A rendere possibile ciò è l'utilizzo di una innovativa tecnologica biometrica sviluppate da SITA, società specializzata in soluzioni IT e servizi di comunicazione per l'industria del trasporto aereo, integrando i sistemi della Polizia di frontiera e doganale statunitense (CBP, ovvero"US Customs and Border Protection") con quelli della compagnia aerea, permette di effettuare in pochi secondi i controlli sull'identità dei passeggeri. Recentemente, SITA è stata insignita del premio Aviation Technology Achievement in occasione dell'edizione 2018 degli Annual Airline Industry Achievement Awards, premi assegnati da Air Transport World.



"L'imbarco con un sorriso dall'aeroporto di Orlando è solo una delle applicazioni della tecnologia biometrica sviluppate da SITA, che in questo settore è leader mondiale", ha detto il Presidente SITA per l'Europa, Sergio Colella ricordando come Gate self-service biometrici per i controlli di frontiera siano già attivi negli aeroporti italiani di Napoli Capodichino, Roma Fiumicino e Ciampino e nello scalo Guglielmo Marconi di Bologna.



La sperimentazione condotta a Orlando, dove come in tutto il territorio degli Stati Uniti i controlli per l'entrata e l'uscita delle persone sono sempre più severi che altrove, è un'iniziativa congiunta di SITA, Greater Orlando Aviation Authority (GOAA), British Airways e CBP che studiano appunto l'introduzione del controllo biometrico per l'uscita dagli Stati Uniti con l'obiettivo di ridurre al minimo i ritardi per i passeggeri.



L'opzione di imbarco biometrico, che riduce i tempi di circa il 75%, è ora così disponibile per i passeggeri del volo BA 2036 Orlando-London Gatwick ed è su base volontaria. Ai passeggeri è permesso di scegliere il processo di imbarco preferito, tradizionale o biometrico. Nei primi giorni di test, tutti i viaggiatori hanno optato per l'imbarco in un click.







