Aeroporto Genova, ristorante stellato al Cristoforo Colombo

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Genova ha un nuovo ristorante, e per di più "stellato". Si tratta del "Caruggio eat & shop" di Punto Grill, inaugurato al piano partenze, prima dei controlli di sicurezza, e dunque accessibile ai passeggeri e in generale all'intera utenza del Cristoforo Colombo. Un progetto di ristorazione che punta a valorizzare i prodotti tipici e la cucina della Liguria, accompagnato dal chiaro riferimento ai vicoli del centro storico di Genova e affidato allo chef stellato genovese Ivano Ricchebono.



Abbandonata la formula "self service", il ristorante si propone come punto di eccellenza e degustazione, espressione della collaborazione tra Gruppo Punto Grill e Genova Liguria Gourmet, il marchio collettivo per la ristorazione genovese nato in collaborazione con Regione Liguria. Anche la carta dei vini è di marca regionale. Inoltre, accanto all'area di ristorazione, un corner retail con prodotti enogastronomici, giornali, tabacchi e gadget.



Paolo Odone, Presidente di Aeroporto di Genova, sottolinea come con l'apertura del "Caruggio eat & shop" prosegue il percorso di riqualificazione e ammodernamento del terminal e dei servizi del Cristoforo Colombo.





