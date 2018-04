Aeroporto Grosseto, primo volo civile in via sperimentale

(Teleborsa) - L'aeroporto civile di Grosseto inaugura in via sperimentale l'attività di trasporto passeggeri programmando un collegamento regolare con destinazione Berna.



Il primo volo decollerà dallo scalo della Maremma il 12 maggio e sarà operato fino al 10 ottobre 2018, coprendo in pratica l'intera stagione estiva. Il via libera è stato comunicato dallo Stato Maggiore Aeronautica, Tommaso Francalanci, presidente di Seam, la società che gestisce l'aeroporto di Grosseto, dando seguito alle indicazioni condivise intorno all'apposito Tavolo Tecnico svoltosi il 21 marzo scorso, a cui hanno partecipato Comune e Camera di Commercio di Grosseto, insieme alla stessa Seam e ovviamente l'Enac.



Il volo tra Berna e Grosseto sarà operato dalla compagnia aerea Svizzera SkyWork Airline, la stessa che garantisce i collegamenti stagionali tra Berna e l'Isola d'Elba. Tre i voli settimanali, che saranno effettuati mercoledì, sabato e domenica con arrivo a Grosseto da Berna previsto alle ore 8,20 e partenza da Grosseto per Berna il mercoledì alle ore 9,40 e il sabato alle ore 10,20, con esclusione della domenica.



Oltre a migliorare l'accessibilità alle zone turistiche costiere della Maremma, il collegamento con Berna consente potenziali coincidenze con una serie di destinazioni europee di grande interesse, come Londra, Amsterdam, Berlino e Monaco di Baviera.





