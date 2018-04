Aeroporto Palermo, nuovi collegamenti diretti Transavia per Rotterdam e Lione

(Teleborsa) - Due nuovi collegamenti internazionali diretti dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi per Olanda e Francia. Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France/KLM, apre infatti oggi, mercoledì 4 aprile ,la rotta per Rotterdam Tra due giorni, il 6 sarà la volta dell'inaugurazione del volo per Lione.



Entrambi i collegamenti saranno operati con Boeing 737 due volte la settimana, mercoledì e sabato destinazione Rotterdam e lunedì e venerdì per Lione. Si aggiungono al volo Transavia da Palermo per Parigi attivo da anni. È la prima volta che Transavia lancia una rotta dall'Italia per il suo hub di Lione, la terza città francese per grandezza, mentre il vettore vola già verso Rotterdam da altri aeroporti italiani.



I nostri nuovi voli dall'aeroporto di Palermo sottolineano l'importanza del mercato italiano, e in particolare di quello siciliano, per Transavia", ha detto Hervé Kozar, Chief Commercial Officer della Compagnia.



"Diamo il benvenuto ai voli Transavia, che aprono le porte a nuovi territori e mettono in evidenza l'interesse per Palermo, città unica e capitale italiana della cultura 2018 - commentano Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta, Presidente e Amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino - è questa sarà una stagione di grandi numeri. L'aeroporto cresce a un ritmo sostenuto, segno che, negli ultimi quattro anni, la politica commerciale attuata dalla società è risultata vincente".



Con l'orario estivo 2018, Transavia serve un totale di 11 aeroporti in Italia per diverse destinazioni in Olanda e in Francia. Transavia, fondata nel 1965 nei Paesi Bassi e da tempo parte del gruppo Air France/KLM, dispone di basi in Olanda e Francia per voli di linea e charter verso 119 destinazioni in Europa e Nord Africa.

