Aeroporto Torino, nuovo volo Blue Air per Parigi

(Teleborsa) - I passeggeri in attesa dell'imbarco hanno festeggiato l'avvio della nuova rotta Blue Air dal "Sandro Pertini" di Torino Caselle a Paris Charles De Gaulle con una fetta della torta celebrativa tagliata da Clemance Dumitrache, capo scalo Blue Air nel capoluogo del Piemonte, e Francesca Soncini, Direttore commerciale, marketing e Responsabile comunicazione di Sagat, la società di gestione dell'Aeroporto di Torino.



Il nuovo collegamento diretto con la capitale francese è operato ogni mercoledì, venerdì e domenica con Boeing 737. Attualmente, Blue Air dispone di 29 aerei, tutti Boeing 737 di diverse serie: 737-300, 737-400, 737-500, 737-700 e 737-800, con una capacità ciascuno tra i 120 e 189 posti.



La nuova rotta arricchisce così l'offerta di Blue Air da Torino che comprende ora 20 destinazioni in Italia e in Europa. La compagnia, fondata il 13 dicembre 2004, è una low cost rumena con hub all'Aeroporto Internazionale di Bucarest Otopeni e, appunto, nello scalo aereo di Torino Caselle.

