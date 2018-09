Aeroporto Venezia, gli "handler" scendono da 3 a

(Teleborsa) - Scade oggi, sabato 15 settembre, il bando di gara per la riassegnazione dei servizi di handling pubblicato da Save , società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, che comporta la riduzione a da tre a due degli "handler" che operano sullo scalo della città lagunare. Le offerte saranno vagliate entro il 15 ottobre, termine entro cui Save provvederà all'assegnazione dell'appalto.



In corsa le società di handling Gh, Ata, Aviapartner, Dnta Airport e Aviation Services. Intanto, la cooperativa Alpina ha avviato la proceduta di licenziamento di 26 dipendenti che operano al Marco Polo in vista della scadenza il prossimo 30 novembre del contratto d'appalto per le pulizie degli aerei con Aviapartner. E tale riguardo i sindacati si appellano alla clausola sociale, per garantirne il riassorbimento da parte delle società aggiudicatrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA