Aerospazio laziale protagonista a Farnborough

(Teleborsa) - Diciotto realtà imprenditoriali e della ricerca, in rappresentanza di un comparto che vale 5 miliardi di fatturato, con 23.500 occupati e 3.000 ricercatori. Sono i numeri della presenza dell'Aerospazio laziale a Farnborough, dove è in corso il Salone internazionale dell'industria aeronautica e spaziale.



Il settore dell'Aerospazio e della Sicurezza rappresenta una filiera che la Regione Lazio sostiene anche nei grandi appuntamenti internazionali come sistema e valorizzando le capacità tecnologiche. Il 17 luglio, nello stand della Regione Lazio, si è svolto l'incontro su "Space economy, Big data e Digital transformation: bring the Space closer to the needs of the earth. The Lazio Experiences", un appuntamento con i principali attori del settore per parlare del nuovo paradigma dell'economia dello Spazio. "Non dobbiamo dimenticare che il Lazio in questo settore ha una vera e propria filiera completa, rappresentata da Università, grandi imprese, realtà piccole e medie, startup e spin-off. E realtà istituzionali come l'ASI o l'ESA pronte a collaborare per rafforzare il settore - ha sottolineato Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico - . Come Regione puntiamo a sostenere questa filiera e a renderla più forte. Dobbiamo avere l'ambizione di sviluppare nei nostri giovani i valori di impresa, a partire dalle scuole, aiutare le piccole imprese a crescere e sostenere le grandi, in uno scenario competitivo sempre più difficile. Ci sarà tutto il nostro impegno per questo obiettivo. Questo è un settore strategico: per il nostro oggi e per il nostro domani".

