Agenti di commercio, centrali per l'economia: creano il 70% del Pil nazionale

(Teleborsa) - Si è svolto venerdì 25 maggio, nella prestigiosa cornice dello Sheraton Golf Hotel ''Parco de' Medici'', Forum Agenti Lazio, quinta tappa dei Forum Agenti Regionali targati Agent321. Il format, assolutamente unico nel suo genere per la selezione "face to face" dei venditori Enasarco operanti in una singola regione, continua a riscontrare un successo enorme come dimostrano le 42 aziende partecipanti, provenienti da tutta Italia, e gli oltre 220 agenti di commercio intervenuti. Come è prassi di ogni Forum Regionale, ogni venditore ha avuto la possibilità di svolgere più colloqui. Questo aspetto è fondamentale nell'ottica di un plurimandato che rappresenta il futuro della professione.



Analizzando i dati in merito a questo aspetto, i numeri degli Agenti di Commercio attivi sono lampanti: i plurimandatari rappresentano il 70% nell'esercito dei 230mila agenti operanti in Italia, e solo il 30% ha un contratto come monomandatario. Nello specifico, il Lazio è una delle regioni con il maggior numero di agenti di commercio attivi: posizionato subito dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna vanta una percentuale dell'8,61% su scala nazionale come numero complessivo di venditori.



Gli Agenti di Commercio rappresentano una delle più importanti categorie professionali in Italia, fondamentale soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese che costituiscono il 90% del tessuto imprenditoriale del Paese. Un dato in particolare dà la misura della centralità del loro ruolo nell'economia del Paese: creano il 70% del PIL nazionale.



RadioAgenti.IT, la prima web radio dedicata interamente agli agenti di commercio, ha effettuato dallo Sheraton Golf Hotel ''Parco de' Medici'', una lunghissima diretta di 5 ore dove si sono alternati venditori e aziende presenti oltre a professionisti.

