Agricoltori in piazza per i debiti dello Stato

(Teleborsa) - Agricoltori italiani in piazza per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità.



L'allarme è stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole in via XX Settembre 20 nella Capitale dove oggi, 30 maggio, sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni.



Devono ancora riscuotere più di 500 milioni dall'Agea - controllata dal Ministero delle Politiche Agricole - per gli anni 2015-2016-2017 per le polizze assicurative contro i danni causati dal maltempo.



"A questo si aggiunge lo spreco di soldi degli agricoltori che sono costretti a pagare decine di milioni di interessi passivi per anticipare i contributi attraverso i consorzi di difesa" denuncia l'Associazione.

