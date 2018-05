Agricoltura, crolla la produzione e i prezzi volano

(Teleborsa) - Cresce del 3,9% il il valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca nel 2017. Il dato emerge dal rapporto annuale sull'andamento dell'economia agricola dell'ISTAT, che evidenzia però un forte calo in volume del -4,4%, dovuto in buona parte al crollo delle produzioni vinicole (-14,0%) e frutticole (-6,1%), in un contesto di rilevante incremento dei prezzi di vendita (in rialzo del 6,3%).



Il valore aggiunto del comparto agroalimentare, che oltre al settore agricolo comprende quello dell'industria alimentare, è cresciuto dell'1,2% in termini correnti, ma è diminuito dell'1,5% in volume. Scendono le Unità di lavoro complessive dell'1,2%, a causa dell'andamento negativo dell'output e delle avverse condizioni climatiche.



Per il secondo anno consecutivo gli investimenti nel settore agricolo hanno registrato un recupero (+3,3% in valori correnti e +1,7% in volume) dopo la pronunciata contrazione degli anni precedenti.



Da segnalare come quasi tutte le componenti della produzione agricola abbiano subito una marcata contrazione in volume, a causa delle intense gelate registrate in inverno e dei nubifragi che hanno danneggiato le produzioni. Il settore vinicolo ha fatto segnare un calo del 14%, giù anche cereali (-11,7%), mentre aumentano quelle olivicole (+17,3%). I prezzi di vendita hanno di contro mostrato aumenti considerevoli in tutti i comparti produttivi.



A livello territoriale la produzione ha segnato un modesto aumento in volume (+0,6%) solo al Sud mentre è diminuita in tutte le altre ripartizioni: -3,4% nel Nord-est, -2,7% nelle Isole, -1,9% nel Nord-ovest. La flessione più marcata è stata registrata al Centro

(-5,7%).



Il nostro Paese si conferma leader in Europa per livello del valore aggiunto dell'agricoltura con oltre 31,5 miliardi di euro correnti.

