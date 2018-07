AIM Italia, Monnalisa Ã¨ la diciassettesima ammissione del 2018

(Teleborsa) - Debutto positivo per Monnalisa sull'AIM Italia. Si tratta della diciassettesima ammissione dell'anno sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.



La società ELITE operante nel settore del childrenswear di fascia alta porta a 106 il numero di aziende sul mercato AIM Italia.



In fase di collocamento la società ha raccolto 18,5 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 24,65% (25,69% in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 72 milioni di euro. La società ha fatturato nel 2017 47 milioni di euro.



Il titolo ha guadagnato a Piazza Affari l'1,89% a 14,01 euro.





