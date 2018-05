AIM Italia supera le 100 societÃ : dÃ  il benvenuto a ICF Group

(Teleborsa) - Una nuova matricola sbarca oggi 14 maggio 2018 all'AIM Italia: ICF Group, a seguito della Business Combination tra EPS Equita PEP SPAC, quotata su AIM Italia da Agosto 2017, e la società Industrie Chimiche Forestali.



La società produce in Italia ed esporta in tutto il mondo prodotti tecnici per incollare e rinforzare calzature, pelletteria di ogni genere e manufatti industriali.



"Il debutto su AIM Italia di ICF Group è testimonianza di come la formula delle SPAC possa incoraggiare le società italiane a utilizzare la Borsa per accelerare la propria crescita ha dichiarato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana - . AIM Italia sta vivendo una fase di crescita, sta attraendo società di qualità e l'interesse di una platea di investitori sempre più ampia."



Soddisfatto anche Guido Cami, Amministratore Delegato di Industrie Chimiche Forestali S.p.A.: "Industrie Chimiche Forestali da 100 anni produce solo in Italia adesivi e tessuti che esporta in tutto il mondo. Una storia fatta di uomini, di organizzazione, di passione e di intraprendenza. E non siamo che all'inizio: ora non festeggiamo i cento anni passati, bensì i prossimi 100 anni che, attraverso il coordinamento e il potenziale di ICF Group, ci daranno ancora emozione ed entusiasmo per allargare il nostro perimetro di azione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA