Air Albania prende il volo con la partnership turca

(Teleborsa) - Nasce la prima compagnia aerea di bandiera albanese. Lo scorso 14 settembre ha infatti aperto i battenti "Air Albania", nata in partnership con Turkish Airlines.



Un'operazione sostenuta dal leader turco Erdogan, che ha salutato la collaborazione nel campo del trasporto aereo come atto di avvicinamento tra i due Paesi. Il pacchetto azionario, capitale di circa 30 milioni di dollari, è suddiviso tra Turkish Airlines che detiene il 49%, dall'azienda privata Mdn Investment Shpk per il 41%, ed il restante 10% da AlbControl, la società di controllo pubblico che gestisce lo spazio aereo albanese.



La prima rotta è quella tra Tirana e Istanbul, mentre si sta lavorando all'apertura delle tratte con Belgrado, Sarajevo, Zagabria, Skopje e Pristina





