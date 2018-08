Air France, British Airways e Klm sospendono voli con l'Iran

(Teleborsa) - Le sanzioni imposte all'Iran dall'amministrazione Trump provocano ripercussioni anche sui collegamenti aerei.



Air France, British Airways e Klm hanno deciso di sospendere i voli. La compagnia britannica aveva ripreso a volare tra Londra e Teheran nel 2016, ma il servizio sarà sospeso dal 22 settembre 2018.



Air France interromperà le sue relazioni dal 18 settembre, così come Klm. La moneta nazionale iraniana, fortemente svalutata, non garantisce sufficiente redditività per tenere in vita le attività aeronautiche.

