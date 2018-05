Air France-KLM crolla in Borsa dopo dimissioni CEO e dichiarazioni Le Maire

(Teleborsa) - Le turbolenze in casa Air France mettono sotto pressione il titolo in Borsa.



Il vettore aereo franco-olandese sta cedendo oltre 13 punti percentuali sul listino di Parigi con volumi corposi. Ad ora sono passati di mano quasi 10 milioni di pezzi a fronte dei 5,4 milioni della media giornaliera mensile.



Il Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha dichiarato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che "non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti".



La scorsa ottava il Presidente e Chief Executive Officer del Gruppo, Jean-Marc Janaillac, si è dimesso dopo il "no" dei dipendenti alle proposte dell'azienda per un nuovo accordo salariale.





