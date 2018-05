Air France, Le Maire: "lo Stato non pagherÃ  i suoi debiti"

(Teleborsa) - Sempre più tesa la situazione in casa Air France-KLM.



Oggi, 7 maggio, la compagnia aerea franco-olandese ha assicurato l'operatività di quasi l'85% dei voli (il 99% dei voli a lungo raggio lunedì, l'80% dei voli a medio raggio in partenza e in arrivo all'aeroporto di Parigi Roissy-Charles de Gaulle e l'87% dei voli a corto raggio a Orly e nelle province) ma l'emergenza scioperi è tutt'altro che risolta.



Come noto, i dipendenti del vettore hanno respinto a maggioranza le proposte dell'azienda per un nuovo accordo salariale decidendo così di proseguire lo sciopero, che oggi è al suo 14° giorno.



Il "no" al referendum ha portato alle dimissioni del Presidente e Chief Executive Officer di Air France, Jean-Marc Janaillac, che resterà alla guida del Board - su espressa richiesta di quest'ultimo - fino all'Assemblea degli azionisti del 15 maggio.



Intanto il Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha avvisato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che "non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti".



Niente interventi da parte dell'Eliseo, quindi: il vettore dovrà rimboccarsi le maniche per ristabilire il dialogo sociale e migliorare la propria competitività "per affrontare la concorrenza internazionale", ha spiegato il Ministro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA