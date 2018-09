Air Italy, load factor cresceÂ oltre il 90% su rotteÂ USA

(Teleborsa) - Ottimi risultati per la prima stagione estiva operata da Air Italy con il nuovo brand sulla Sardegna e sui voli Italia-USA, di recente apertura. La Compagnia ha, infatti, lanciato i nuovi collegamenti intercontinentali da Milano Malpensa a Miami e New York lo scorso giugno e ha raggiunto oltre il 90% di load factor su queste nuove rotte statunitensi.



Contemporaneamente, tra giugno e settembre, sui voli da e per Olbia Costa Smeralda, dove Air Italy serve 11 aeroporti con collegamenti diretti giornalieri, la Compagnia chiuderà la stagione estiva trasportando oltre 500.000 passeggeri.



"Eravamo consapevoli che l'avvio delle nostre nuove linee per gli Stati Uniti a pochi mesi dal lancio del nostro nuovo marchio, sarebbe stato molto sfidante, ma eravamo altrettanto fiduciosi grazie alla forza del nostro modello di business e del nostro nuovo eccellente prodotto", ha dichiarato il Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills.



A partire dalla prossima stagione invernale, dal 28 ottobre al 31 marzo, Air Italy ha incrementato le frequenze previste in precedenza sulla rotta Milano-New York, portandole da cinque a sei settimanali e dal 1° dicembre introducendo anche il sabato, la Grande Mela sarà collegata ogni giorno da Milano.

