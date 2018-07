Air Italy presenterÃ  al Salone di Farnborough il secondo esemplare Boeing 737 MAX

(Teleborsa) - Air Italy ha intenzione di presentare il suo nuovo Boeing 737 MAX alla prossima edizione dell'Airshow Farnborough International che si terrà nel Regno Unito dal 16 al 22 luglio. La consegna del nuovo velivolo, in arrivo direttamente dallo stabilimento di Everett, nello Stato di Washington, avverrà subito prima dell'inizio del Salone.



Si tratta del secondo esemplare dei tre velivoli B737 MAX che saranno consegnati ad Air Italy nel corso del 2018, dopo quello consegnato a maggio, nell'ambito di un piano che prevede l'ingresso in totale di 20 aeromobili Boeing 737 MAX nell'arco di tre anni.



Air Italy è l'unica compagnia aerea italiana presente a Farnborough nel 2018 ed esporrà il suo velivolo nell'area dedicata a Qatar Airways, azionista che detiene il 49% di AQA Holding, proprietaria di Air Italy.



Il Boeing 737-Max presenta cabine moderne e spaziose, performance economiche e operative superiori ai Boeing 737NG già in flotta e maggiore efficienza nei consumi.



"Air Italy è lieta di essere presente per la prima volta al Farnborough International Airshow" ha affermato Marco Rigotti, Presidente di Alisarda e Aqa Holding, ricordando gli importanti traguardi raggiunti quest'anno dal lancio del nuovo marchio nel febbraio scorso. Oltre ad espandere la propria flotta, infatti, Air Italy sta anche incrementando rapidamente il proprio network grazie alle nuove rotte a lungo raggio da Milano agli Stati Uniti, la Thailandia e l'India. A giugno Air Italy ha inaugurato voli di lungo raggio che collegano Milano a New York quotidianamente e Miami quattro volte alla settimana. I nuovi collegamenti da Milano a Bangkok, Mumbai e Delhi inizieranno rispettivamente il 9 settembre, il 28 ottobre e il 30 ottobre.





