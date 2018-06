Air Liquide firma diversi contratti industria alimentare in Francia, Italia e Spagna

(Teleborsa) - Negli ultimi 12 mesi, Air Liquide ha firmato nove contratti con vari produttori europei del settore alimentare in Francia, Italia e Spagna per la fornitura della soluzione Nexelia TM for freezing and chilling: una nuova gamma di soluzioni integrate che comprende la fornitura di gas, apparecchiature applicative e competenze sui processi, sviluppata per i clienti industriali.



Nell'ambito di questi nuovi contratti, Air Liquide fornirà più di 14 milioni di metri cubi di azoto liquido di qualità alimentare all'anno, apparecchiature per il congelamento criogenico e competenze tecniche, oltre a un programma di Performance Service personalizzato.







