Airbus A330neo "a punto", e "Giro del Mondo" per dimostrazione affidabilitÃ 

(Teleborsa) - A330neo, ultimo nato fra i widebody di Airbus, ha intrapreso un giro del mondo finalizzato a dimostrare che è pronto per essere utilizzato dai vettori. Questi test di funzionalità e affidabilità, conosciuti anche come "Route Proving", costituiscono la tappa finale della fase di certificazione dell'aeromobile e comprendono missioni ETOPS, atterraggi in aeroporti alternativi e prove di handling in aeroporto. Dopo aver sorvolato i siti europei di Airbus, A330nneo si dirigerà verso 15 importanti aeroporti nel mondo, su cinque continenti, con l'obiettivo di realizzare 150 ore di prove di volo in tre viaggi.



I test di "Route Proving" saranno realizzati sul primo A330-900 di serie, integralmente dotato di una cabina "Airspace by Airbus" e con la livrea dell'operatore di lancio TAP Air Portugal. Il primo volo di questo aeromobile ha avuto luogo il 15 maggio 2018, segnando l'inizio delle prove di volo finalizzate a verificare i sistemi di cabina, quali il condizionamento dell'aria.



Queste prove fanno parte dell'ultimo set di test richiesti per la Certificazione di Tipo, il cui conseguimento è previsto per l'estate 2018.



In questi giorni due A330-900 adibiti ai test di volo e l'aeromobile di TAP Air Portugal sono impegnati a svolgere un intenso programma di test di volo, che totalizzerà 1.000 ore di volo nel corso del tour dei siti Airbus.



Lanciata a luglio 2014, la Famiglia A330neo costituisce la nuova generazione di A330 che è sviluppata in due versioni: A330-800 e A330-900, che condividono una communalità pari al 99%. Questi aeromobili possono contare sulla comprovata profittabilità, versatilità e affidabilità della Famiglia A330, riducendo al contempo i consumi di carburante nell'ordine del 25% per poltrona rispetto agli aeromobili concorrenti della precedente generazione.



Gli A330neo dispongono inoltre di autonomia maggiore di 1.500 mn (miglia nautiche) rispetto alla maggior parte degli A330 ad oggi operativi. Si tratta di aerei equipaggiati con motori Trent 7000 di Rolls-Royce di ultima generazione, di nuove ali con maggiore apertura alare e nuovi Sharklet ispirati a quelli dell'A350 XWB. La cabina offre inoltre le nuove dotazioni "Airspace".





