Airbus, i nuovi A220-100 e A220-300 entrano nella grande famiglia di jet commerciali

(Teleborsa) - Una novità, anche se in realtà già conosciuta. Due nuovi Airbus che si uniscono alla fortunata famiglia A320, l'A220-100 e il fratello più grande serie 300. Sebbene già in precedenza conosciuti come Series C di Bombardier, giunti dalla provincia canadese del Québec dove sono stati costruiti e ribattezzati appunto A220-100 e A220-300, sono stati presentati ufficialmente in Francia con i caratteristici colori Airbus e il "nuovo nome"al centro di consegna del Consorzio Henri-Ziegler, nei pressi di Tolosa.



La Famiglia A220 comprende al momento due modelli, ottimizzati per il mercato dei 100 a 150 posti e sono perfettamente complementari agli aeromobili della Famiglia A320neo (new engine option, "opzione nuovi motori"), i più venduti di Airbus.



"Tutti in Airbus hanno atteso con trepidazione questo momento storico e siamo entusiasti di poter dare il benvenuto all'A220 nella famiglia di Airbus - ha dichiarato Guillaume Faury, Presidente di Airbus Commercial Aircraft - ed è per noi motivo di orgoglio vederlo indossare i suoi nuovi colori Airbus per la prima volta. Ringrazio tutte le donne e gli uomini di Bombardier e l'intera filiera, per l'impegno profuso negli ultimi anni per dare vita a questo fantastico aeromobile. L'A220 entra ora in una nuova fase della sua carriera, beneficiando di tutte le risorse di Airbus per migliorare il suo successo commerciale in tutto il mondo".



"Siamo entusiasti di poter vendere l'A220 grazie in particolare alla sua tecnologia che gli conferisce un vantaggio decisivo in un mercato molto competitivo - ha da parte sua commentato Eric Schulz, Chief Commercial Officer di Airbus - e ho già ricevuto molti riscontri positivi da parte dei clienti in merito all'esperienza di volo eccezionale garantita dall'aeromobile, al suo minor consumo di carburante, al minor peso e ai motori più silenziosi. Tutte ragioni che contribuiscono al mio ottimismo riguardo al fatto che Airbus sarà in grado di rendere l'A220 un grande successo commerciale".











