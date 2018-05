Airbus preannuncia misure per adeguarsi a prescrizioni WTO su caso sussidi

(Teleborsa) - Airbus preannuncia l'adozione di misure per adeguarsi alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) in merito alle sovvenzioni per i suoi jet A350 e A380. Lo ha annunciato uno dei legali che cura gli affari del colosso europeo dell'aeronautica civile.



La decisione arriva dopo che gli Stati Uniti si sono visti riconoscere dalla WTO il diritto a chiedere sanzioni contro i sussidi concessi dall'UE ad Airbus, al termine di una annosa battaglia legale, durata ben 14 anni. L'Organizzazione ha infatti appurato che l'Europa continuava a mantenere alcuni aiuti illegali ad Airbus, mentre è in corso contemporaneamente una causa legale "parallela" contro analoghi sussidi offerti da Washington a Boeing.



"Annunceremo un pacchetto completo di misure che ci permetterà di non essere più obbligati a dare altre risposte o essere soggetti a sanzioni", ha detto il legale di Airbus alla radio britannica.





