Al Salone del Mobile con La Freccia Design, speciale XL dell'Alta VelocitÃ  di Trenitalia

(Teleborsa) - Sale a bordo delle Frecce La Freccia Design in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile.Milano, dal 17 al 22 aprile. Nello Speciale di FS Italiane, 72 pagine con tante interviste, idee, approfondimenti, proposte e immagini per viaggiare ad Alta Velocità nel mondo del design.



E' proprio il Presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti, a introdurre l'edizione 2018 della kermesse milanese, il suo Manifesto e l'interconnessione con la metropoli, mentre il designer e critico Marco Romanelli firma un viaggio fra i padiglioni della Fiera di Rho alla ricerca delle ultime novità sulla casa del futuro.



Fra le interviste, quella all'ingegnere e architetto di fama internazionale Carlo Ratti, che spiega la sua installazione dall'animo green in piazza Duomo Living Nature. La natura dell'abitare, mentre Fabio Novembre, celebre designer e ospite al Salone, racconta il suo rapporto con Milano. Qualche domanda anche a Cristina Celestino, vincitrice del Salone del Mobile Award nel 2016 e astro in ascesa del design Made in Italy.



E ancora, un focus di Maria Manuela Leoni della rivista Domus sull'archistar Zaha Hadid, dal progetto della stazione AV di Napoli Afragola a quelli nelle metropoli di tutto il mondo. Da nord a sud, passando per le isole, una rassegna dei migliori hotel d'autore, tanti suggerimenti per arredare la casa di un millenial e le collezioni 2018 per la carta da parati. Infine, la domotica in cucina e un save the date con i principali appuntamenti di design.



La Freccia Design è distribuito gratuitamente al Salone del Mobile, sulle Frecce dirette a Milano, nei FRECCIAClub Milano, Torino e Roma e nella stazione di Milano Centrale.

