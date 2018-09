Al Salone Nautico di Genova esposte oltre 1200 imbarcazioni

(Teleborsa) - Si è aperto oggi, 20 settembre 2018, a Genova il 58° Salone Nautico Internazionale, che la città ligure ospiterà fino al 25 settembre. Genova torna alla ribalta con un evento di rilevanza internazionale, dimostrando di non essersi mai fermata dopo il tragico crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso.



Il principale evento mondiale del settore ospita quest'anno 948 espositori, con il 7,2% di crescita rispetto al 2017. Confermate tutte le presenze dell'anno scorso, mentre le new entry sono 62, di cui il 58% dall'estero. Esposte oltre 1200 imbarcazioni. "Non c'è stata disdetta da parte degli espositori" - ha sottolineato Marina Stella, direttore generale di Ucina Confindustria Nautica che organizza l'evento.



"Questo Salone poteva essere più dimesso e con meno entusiasmo - ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - invece è diventato prova che un ponte può crollare, ma il sistema che stiamo costruendo qui è indistruttibile. È simbolo di un paese che vogliamo costruire per affrontare la concorrenza del mondo, con capacità di creare ricchezza e lavoro. Negli scorsi anni cupi la nautica ha pagato scelte politiche punitive per questo settore, ma ora è cambiato orizzonte. Una barca serve alla stessa cosa di un ponte, congiunge 2 sponde diverse, 2 modi di vivere e persone diverse e arricchisce. Continuiamo con concretezza e praticità a dare risposte e in fretta. Vorrei che oggi tutti ci prendessimo impegno a essere tutti genovesi per i prossimi 12-15 mesi e al prossimo Salone vorrei che si annunciasse che dopo 2-3 mesi ci sarà l'inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera. Prendiamoci tutti questo impegno".



Intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sottolineando che "la presenza del governo vale per l'umana e sincera vicinanza a una città che si sta già rialzando. Ho incontrato una delegazione degli sfollati, e la dignità che stanno dimostrando è magnifica. Ma sono qui per valorizzare la straordinaria competenza delle imprese in un settore come la nautica: bisogna semplificare la burocrazia, a ottobre il consiglio dei Ministri approverà un sistema informatico centrale con cui tutti i diportisti avranno la possibilità di avere documenti in un unico contenitore".



Domani, venerdì 21 settembre, visiterà il Salone il Vicepremier Matteo Salvini, mentre è stata confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per lunedì 24 settembre.







