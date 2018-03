Al via il risiko nelle tlc. In fermento Tiscali

(Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari i titoli del settore telecomunicazioni, con Tiscali in rialzo del 3,78% e volumi decisamente superiori alla media. A scatenare l'entusiasmo degli investitori sarebbero state alcune indiscrezioni stampa secondo cui il proprietario russo Vadim Belyaev ha incaricato Mediobanca di studiare tutte le opzioni strategiche per la società di telecomunicazioni italiana. Tra coloro che potrebbero essere interessati all'investimento ci sarebbero Fastweb e Linkem.



Intanto all'AIM Go Internet indietreggia dell'1,38% dopo l'exploit della vigilia sulla notizia dell'ingresso nel capitale di Linkem con oltre il 21%. In particolare l'azienda regionale di internet veloce senza fili lancerà un aumento di capitale che sarà sottoscritto da Linkem. La società della banda larga diventerà così il secondo socio dietro la Gold Holding.









