Alerion Cleanpower, sospesa la vendita dei parchi eolici in Spagna

(Teleborsa) - In stand by l'offerta di Alerion per l'acquisizione di sei parchi eolici in Spagna.



La società ha infatti reso noto i potenziali venditori hanno deciso di sospendere, per il momento, il processo di vendita, riservandosi di riavviarlo successivamente alla intervenuta autorizzazione dei progetti.



Lo scorso 16 marzo Alerion aveva annunciato di aver presentato un'offerta vincolante per l'acquisto dell'intero capitale di una società spagnola titolare di sei progetti eolici in fase di sviluppo e non ancora autorizzati in Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA