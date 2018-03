Alerion, offerta per acquisizione progetti di sei parchi eolici in Spagna

(Teleborsa) - Il CdA di Alerion Clean Power ha presentato un' offerta vincolante per l'acquisto dell'intero capitale di una società spagnola titolare di sei progetti eolici in fase di sviluppo e non ancora autorizzati in Spagna, con una capacità complessiva attesa di 190 MW la cui realizzazione è prevista a partire dal 2019.



Subordinatamente all'accettazione dell'offerta, la firma del contratto di compravendita è sospensivamente condizionata, tra l'altro, all'esito positivo della due diligence che verrà condotta in esclusiva da Alerion Clean Power con i propri consulenti.



Il trasferimento della partecipazione è sospensivamente condizionato anche all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

