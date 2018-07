Alessandro Benetton entra nel business degli imballaggi con Carton Pack

(Teleborsa) - La 21 investimenti di Alessandro Benetton entra nel business degli imballaggi per l'ortofrutta con l'acquisto della maggioranza di Carton Pack, uno dei principali operatori italiani attivi nella progettazione, produzione e commercializzazione di imballaggi per il settore alimentare e focus sul segmento frutta e verdura. L'operazione è stata realizzata mediante il fondo "21 Investimenti III".



La Carton Pack, azienda barese fondata nel 1970 dalla famiglia Leone, è leader in Italia in questo settore grazie al know-how acquisito, all'ampio portafoglio prodotti e, soprattutto alla capacità di offrire soluzioni altamente personalizzate ai suoi clienti. La società, ancora gestita direttamente dai due fratelli Gianni e Giuseppe Leone che resteranno ai vertici, vanta un fatturato 2017 di circa 80 milioni di euro, di cui quasi il 30% realizzato all'estero.



L'ingresso di 21 Investimenti favorirà il progetto di sviluppo di Carton Pack,con un rafforzamento della posizione di mercato in Italia e all'estero dove è già presente ed in nuovi mercati caratterizzati da interessanti prospettive di crescita organica. Anche alcune acquisizioni e dossier già al vaglio del management si inseriscono in questa strategia di sviluppo





